Как вылечить язву желудка за 10 дней

Грозное заболевание, способное вызвать перитонит, перфорацию стенки желудка и кровотечение. В клинике Оксфорд Медикал успешно диагностируют различные виды язвы https://oxford-med.com.ua/services/gastroenterology/lechenie-yazvu-zheludka-i-dvenadcatiperstnoy-kishki/. В большинстве случаев для полного излечения достаточно 7-14 дней.

Основные причины развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

Поражение слизистой желудка вызвано несбалансированным нерегулярным питанием, ошибками в приеме отдельных лекарственных препаратов, увлечением алкоголем, нарушением обмена веществ, бактериальным поражением. Настоящий прорыв в лечении заболевания произошел в 2005 году: в ходе длительных клинических исследований у 85-90% пациентов с диагностированной язвой желудка была выявлена бактерия Helicobacter pylori.

Точная диагностика заболеваний ЖКТ в клинике Оксфорд Медикал

Симптоматика большинства заболеваний ЖКТ схожа, визуальный осмотр причину тошноты, рвоты, болей не выявит.

Диагноз «язва» подтверждается либо опровергается по результатам биохимических анализов и гастроскопии. Эндоскопическое амбулаторное обследование занимает всего 5 минут. Врачи получают объективные данные о состоянии стенок желудка, слизистой, пищевода. Современные аппараты оснащены специальным щупом, во время проведения гастроскопии он отбирает образец материала для дальнейшего исследования.

Бактериальное заражение выявляют быстрые дыхательные тесты, результаты гистологии полученного в ходе гастроскопии образца. В зависимости от полученных данных назначается лечение или дополнительные анализы: суточный мониторинг кислотности, УЗИ, рентгенография.

Индивидуальные программы лечения язвы и двенадцатиперстной кишки в Оксфорд Медикал

Врачи клиники для каждого пациента разрабатывают персональную программу лечения. Учитываются результаты диагностики, степень поражения, общее состояние пациента, возраст, образ жизни.

За 7-14 дней с применением современных препаратов, ингибиторов протонной помпы вызванную бактериальным заражением язву желудка и двенадцатиперстной кишки удается вылечить с минимальными рисками рецидива. Дополнительно назначаются препараты для активизации нормального пищеварения и моторики.