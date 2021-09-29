Грета Тунберг готовится получить Нобелевскую премию Мира за спасение природы

Нобелевскую премию мира в этом году могут присудить лидеру белорусской оппозиции Светланой Тихановской, эко-активистке Грете Тунберг или одной из журналистских организаций, таких как «Репортеры без границ», заявили в среду норвежские эксперты по проблемам, связанным с Нобелевской премией.

Лауреат премии с денежным вознаграждением в 1 миллион долларов, которую многие считают самой престижной наградой в мире, выбирается группой из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом, и будет объявлен в Осло 8 октября.

Как отмечает директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдаль, в число основных претендентов на премию этого года попали организации, борющиеся за свободу прессы, такие как «Репортеры без границ» или «Комитет защиты журналистов».

«Это перекликается с широкими дебатами о важности независимого освещения событий и борьбы с фальшивыми новостями для демократического управления», – сказал он.

Наградой могут быть отмечены и усилия по борьбе с глобальным потеплением, в том числе шведская активистка Грета Тунберг, которую можно назвать самым известным в мире борцом с глобальным потеплением.

«Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность по поводу того, что неблагоприятные последствия изменения климата могут представлять угрозу для международного мира и безопасности», – отмечает историк Нобелевской премии Асле Свеен.

“Тридцать лет бла-бла-бла”, — сказал Тунберг на открытии мероприятия Youth4Climate во вторник. “Так называемые лидеры отбирают молодежь на такие встречи, чтобы сделать вид, что они слушают нас, но они не слушают”, — сказал Тунберг.

“Планеты Б не существует … Изменения не только возможны, но и необходимы, но не в том случае, если мы будем продолжать в том же духе, что и до сегодняшнего дня”.