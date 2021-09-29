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Гитарист Judas Priest попал в больницу из-за проблем с сердцем

Гитарист хэви-метал-группы Judas Priest Ричи Фолкнер попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.

«С глубоким сожалением мы вынуждены отложить оставшуюся часть нашего тура по США. У Ричи серьезные проблемы с сердцем, из-за которых его пришлось госпитализировать. Мы все посылаем любовь нашему Соколу и желаем ему быстрого выздоровления», — говорится в заявлении музыкантов.

Они добавили, что объявят новые даты гастролей, когда ситуация с состоянием Фолкнера прояснится.

29 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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