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Джонни Депп заявил, что не отдаст роль Джека Воробья

После скандала с экс-женой Джонни Депп заявил, что не отдаст роль Джека Воробья

Громкие разборки с Эмбер Херд таки разрушили блестящую карьеру звезды.

Несмотря на то, что фильм «Пираты Карибского моря» принес саге миллиарды долларов, компания отказалась сотрудничать с Джонни. Правда, Депп так не думает — он заявил, что и в дальнейшем будет играть любимого героя. Как? Все просто!

Во время пресс-конференции кинофестиваля в Сан-Себастьяне звезда сказал, что может это делать несмотря на соглашения с компанией.

Я рад, что мне удалось воплотить в жизнь такого персонажа как капитана Джека. Я могу даже прийти к кому-то домой и сыграть на вечеринке, дне рождения ваших детей. Для этого мне не нужна компания. Я могу просто сделать это сам, и никто не сможет помешать, — добавил Депп.

29 сентября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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