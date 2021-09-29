Джонни Депп заявил, что не отдаст роль Джека Воробья

Громкие разборки с Эмбер Херд таки разрушили блестящую карьеру звезды.

Несмотря на то, что фильм «Пираты Карибского моря» принес саге миллиарды долларов, компания отказалась сотрудничать с Джонни. Правда, Депп так не думает — он заявил, что и в дальнейшем будет играть любимого героя. Как? Все просто!

Во время пресс-конференции кинофестиваля в Сан-Себастьяне звезда сказал, что может это делать несмотря на соглашения с компанией.

Я рад, что мне удалось воплотить в жизнь такого персонажа как капитана Джека. Я могу даже прийти к кому-то домой и сыграть на вечеринке, дне рождения ваших детей. Для этого мне не нужна компания. Я могу просто сделать это сам, и никто не сможет помешать, — добавил Депп.