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Джейми Фокс хочет переснять классику Кинга с чернокожими актерами

Джейми Фокс во время беседы с журналистами признался, что он ярый поклонник творчества Стивена Кинга. Звезда картин «Джанго освобожденный» и «Новый Человек-паук» даже хочет переснять один классический фильм по книге короля ужасов.

По словам Фокса, он хотел бы сыграть главную роль в экранизации «Мизери». Джейми признался, что эта идея ему приснилась.

«Я сперва это придумал, потом заснул, проснулся и понял, что видел готовые отрывки из фильма во сне. Я бы очень хотел этим заняться», — цитирует Фокса печатная версия издания Men’s Health.

Предыдущая экранизация «Мизери» вышла в далеком 1990 году. Главные роли в картине сыграли Джеймс Каан и Кэти Бейтс.

29 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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