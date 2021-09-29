Джастин Лин подтвердил, что «Форсаж 10» будет состоять из двух частей

Штатный режиссер «Форсажа» Джастин Лин (он пришел во франшизу пятнадцать лет назад и снял пять фильмов из девяти) подтвердил информацию о том, что финальная — десятая — глава саги будет состоять из двух фильмов. Во всяком случае, на сегодняшний день именно таковы планы Universal, и сниматься две части «Форсажа 10» будут одна за другой, единым процессом.



Лин поставит оба фильма заключительной главы и в интервью сайту Collider прокомментировал ситуацию:

«Идея представить последнюю главу в двух фильмах верна. Должен сказать, я этому рад — ведь когда я заходил во франшизу, никто не гарантировал тебе очередного сиквела. Его нужно было заслужить, понимаете? И вот теперь мне говорят: «Да, будет еще два фильма!» И я такой: «Ух ты». Это дорогого стоит. И каждое утро, проснувшись, я пытаюсь переиграть все у себя в голове как-то по-другому, чтобы убедиться, что мы идем по верному пути, который приведет нас к наилучшему результату. Но я уверен, что это правильная идея — сделать одну главу в двух фильмах. Сегодня расклад таков».

В августе Вин Дизель сообщил изданию Entertainment Weekly, что съемки последнего «Форсажа» начнутся в январе 2022 года, а на экраны первая часть финальной главы выйдет весной 2023-го.