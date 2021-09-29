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Джастин Лин подтвердил, что «Форсаж 10» будет состоять из двух частей

Джастин Лин подтвердил, что "Форсаж 10" будет состоять из двух частей

Штатный режиссер «Форсажа» Джастин Лин (он пришел во франшизу пятнадцать лет назад и снял пять фильмов из девяти) подтвердил информацию о том, что финальная — десятая — глава саги будет состоять из двух фильмов. Во всяком случае, на сегодняшний день именно таковы планы Universal, и сниматься две части «Форсажа 10» будут одна за другой, единым процессом.

Лин поставит оба фильма заключительной главы и в интервью сайту Collider прокомментировал ситуацию:

«Идея представить последнюю главу в двух фильмах верна. Должен сказать, я этому рад — ведь когда я заходил во франшизу, никто не гарантировал тебе очередного сиквела. Его нужно было заслужить, понимаете? И вот теперь мне говорят: «Да, будет еще два фильма!» И я такой: «Ух ты». Это дорогого стоит. И каждое утро, проснувшись, я пытаюсь переиграть все у себя в голове как-то по-другому, чтобы убедиться, что мы идем по верному пути, который приведет нас к наилучшему результату. Но я уверен, что это правильная идея — сделать одну главу в двух фильмах. Сегодня расклад таков».

В августе Вин Дизель сообщил изданию Entertainment Weekly, что съемки последнего «Форсажа» начнутся в январе 2022 года, а на экраны первая часть финальной главы выйдет весной 2023-го.

29 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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