Дрю Бэрримор запретила детям соцсети из-за Спилберга

Дрю Бэрримор рассказала о том, что приняла важное решение касаемо воспитания своих детей — девятилетней Олив и семилетнего Фрэнка. Актриса хочет, чтобы у отпрысков было детство, а не нескончаемая лента публикаций.
Бэрримор призналась, что на такой шаг ее в свое время подтолкнул Стивен Спилберг, с которым она работала на съемках фильма «Инопланетянин».
«Я хочу, чтобы они были детьми. И я не позволяю своим детям лезть в социальные сети, я как чертов доберман.
Спилберг в одиночку изменил мою жизнь. Он был потрясен тем, что я крашу губы и снялась в Playboy. Ему не нравилось, что я играю [героинь] старше своего возраста. Он действительно был единственным отцом в моей жизни», — призналась Дрю в подкасте Armchair Expert.
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