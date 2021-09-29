Дрю Бэрримор запретила детям соцсети из-за Спилберга

Дрю Бэрримор рассказала о том, что приняла важное решение касаемо воспитания своих детей — девятилетней Олив и семилетнего Фрэнка. Актриса хочет, чтобы у отпрысков было детство, а не нескончаемая лента публикаций.

Бэрримор призналась, что на такой шаг ее в свое время подтолкнул Стивен Спилберг, с которым она работала на съемках фильма «Инопланетянин».