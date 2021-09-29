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Дрю Бэрримор запретила детям соцсети из-за Спилберга

Дрю Бэрримор рассказала о том, что приняла важное решение касаемо воспитания своих детей — девятилетней Олив и семилетнего Фрэнка. Актриса хочет, чтобы у отпрысков было детство, а не нескончаемая лента публикаций.

Бэрримор призналась, что на такой шаг ее в свое время подтолкнул Стивен Спилберг, с которым она работала на съемках фильма «Инопланетянин».

«Я хочу, чтобы они были детьми. И я не позволяю своим детям лезть в социальные сети, я как чертов доберман.

Спилберг в одиночку изменил мою жизнь. Он был потрясен тем, что я крашу губы и снялась в Playboy. Ему не нравилось, что я играю [героинь] старше своего возраста. Он действительно был единственным отцом в моей жизни», — призналась Дрю в подкасте Armchair Expert.

29 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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