Членство балканских стран в ЕС оказалось под угрозой

Европейский союз может отказаться предоставить гарантию будущего членства шести балканским странам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов и внутренний документ ЕС.

Речь идет о будущем Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.

Как отмечается, нет согласия между странами-членами ЕС по вопросу интеграции этих государств в объединение. Проблема в том, что Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ситуации с Румынией и Болгарией, принятие в союз которых в 2007 году спровоцировало большой скачок миграции в Великобританию и ухудшило отношения Лондона с ЕС, отмечает СМИ.

Поддерживают расширение Италия, Хорватия, Австрия и Словения. Также в ФРГ ранее заявляли, что вступление в ЕС стран Западных Балкан является геостратегическим интересом Союза.