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Члена городского совета Гааги обвинили в подготовке убийства премьера

Марк Рютте

Члена городского совета Гааги Арнуда ван Дорна арестовали по подозрению в организации покушения на исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает Dutch News.

Голландская полиция обвинила мужчину в «подозрительном поведении» в ходе прогулки по району, где на тот момент находился премьер. По информации следствия, ван Дорн пытался получить информацию, которая могла бы помочь в подготовке и реализации планов по убийству политика.

Адвокат задержанного Анис Буманиаль объяснила подозрительные действия ван Дорна чувством страха. «Не было разумных доказательств вины, и моего клиента не следовало арестовывать. Неважно, касается ли это Рютте или кого-то еще», — заключила она.

29 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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