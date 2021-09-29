Частная скорая помощь: основные особенности и преимущества

Каждый человек должен знать, как ему действовать, если вдруг станет плохо. В первую очередь необходимо решить: пользоваться услугами государственной или частной скорой помощи. Все больше людей отдают предпочтение второму варианту. Какие преимущества имеет вызов скорой помощи в Киеве из частной клиники, мы детально расскажем в нашей статье.

Когда вызвать скорую помощь

Скорая помощь – это медицинская поддержка в экстренных ситуациях. Вызывать ее следует в следующих случаях:

Потеря сознания.

Сильное отравление.

Повышенная температура тела от 39 °C.

Кровотечения.

Травмы с угрозой для жизни.

Острая дыхательная недостаточность.

Подозрения на инфаркт или инсульт.

В этих случаях медлить нельзя, чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем больше шансов на успешный исход.

Преимущества частной скорой помощи

Клиника ADONIS предоставляет услугу частной скорой помощи. Воспользоваться ею стоит ввиду таких преимуществ:

Возможность вызова бригады в любое время, даже ночью.

Возможность вызова скорой в любое место.

Короткий период ожидания врачей.

Опытные врачи и реаниматологи.

Машины, оборудованные по стандартам МОЗ.

Экстренная помощь беременным, новорожденным и детям.

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Особенности

Частная медицинская скорая помощь имеет особенности в работе:

Широкий набор опций. В том числе транспортировка больного в аэропорт или из него, перемещение пациента между стационарами, если например требуются обследования в разных медицинских учреждениях, и другие.

На каждую услугу установлена фиксированная цена. Пациент может предварительно ознакомиться с прейскурантом.

Услуги фельдшера оплачиваются по часам. Поэтому специалист может пробыть с пациентом любое необходимое время, пока ему точно не станет лучше и не будет угрозы для жизни.

Ввиду этих особенностей пользоваться услугами частной скорой помощи гораздо удобнее. Конечно, стоимость услуг будет выше, однако все потраченные средства окупятся качественным сервисом, индивидуальным подходом и внимательным отношением.

Виды бригад скорой помощи

Бригады скорой помощи бывают нескольких видов в зависимости от специализации:

Линейная. Приезжает ко взрослым пациентам при рядовых случаях. Ее возглавляет терапевт.

Реанимационная. Машины оснащены оборудованием для реанимации пациентов, например дефибрилляторами. В бригаде есть анестезиолог-реаниматолог.

Неонатальная. Предназначена для детей. В бригаде есть педиатры. Машины имеют детское оснащение.

Существуют и другие виды бригад. Они имеют узкое назначение, например психические или акушерские.

Стоимость услуги

Частная скорая помощь — это платная услуга. Стоимость вызовы бригады ADONIS на дом в пределах Киева составляет от 2 500 гривен. Окончательная цена зависит от требуемых манипуляций.