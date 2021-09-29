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Cамый популярный вид отдыха у туристов в 2021 году оказался ходьбой

Cамый популярный вид отдыха у туристов в 2021 году оказался ходьбой. Точнее — непродолжительными походами.

Походы назвали самым востребованным видом отдыха в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование онлайн-платформы GlobalData Social Media Analytics (SMA), проанализировавшей посты в социальных сетях Twitter и Reddit.

По информации портала, 2020 год изменил привычки большей части путешественников, поскольку поездки с целью туризма стали либо сложны в организации, либо вовсе невозможны. Поменялся формат отдыха — люди стараются минимизировать личные контакты и чаще предпочитают отпуск на природе. «Во время пандемии, когда социальное дистанцирование стало новым нормальным образом жизни, пользователи Reddit рассматривают походы и пешие прогулки как предпочтительный способ избежать скопления туристов и насладиться природой», — говорится в сообщении.

На втором месте по популярности оказались кемпинги. Публикации содержали в основном информацию о лучших местах для остановок, советы по безопасности и впечатления от поездок. Тройку лидеров замыкают велопутешествия.

По мнению пользователей сети, подобный вид отдыха не только бюджетный и безопасный в период пандемии коронавирусной инфекции, но и полезный для здоровья. Среди наиболее обсуждаемых форматов также указаны рыбалка и сафари.

29 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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