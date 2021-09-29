Скончалась звезда старых фильмов про Бэтмена и Тарзана Частная скорая помощь: основные особенности и преимущества » Британия разрешит выращивать генетически отредактированные организмы Правительство Великобритании намерено разрешить коммерческое выращивание на территории Англии генетически отредактированных сельскохозяйственных культур. Предполагается, что новые сорта будут оценивать и сертифицировать по тем же критериям, которые применяются в отношении обычных растений. Региональным властям Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии предстоит самостоятельно принять решение по этому вопросу. Между генетически отредактированными и генетически модифицированными растениями есть существенная разница. Последние обычно обозначаются как ГМО, при их создании ученые глубже вмешиваются в генную структуру, вплоть до пересадки растениям генов животных. Генное редактирование — это изменение природных генов того или иного вида, это такой же механизм, как при традиционной селекции сортов методом скрещивания, только процесс занимает не годы, а месяцы. Правила ЕС регулируют генетически отредактированные растения точно так же, как генетически модифицированные. Для их использования в сельском хозяйстве требуются многолетние испытания и тщательные проверки безопасности, после которых новые сорта должны быть одобрены всеми странами-участниками. Поскольку биотехнологические компании находят эту процедуру слишком обременительной и дорогостоящей, генетически отредактированные растения в Евросоюзе вообще не разводят.