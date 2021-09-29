Похоже, фортуна явно не на стороне Брэда Питта… Анджелина Джоли одержала очередную победу над бывшим мужем, получив право свободно продавать свою часть поместья и виноградников Шато Мираваль. Больше по теме — в нашем материале.

Несколько дней назад Брэд Питт подал иск против Анджелины Джоли из-за того, что она «пытается незаконно продать» их общий бизнес и дворец Шато Мираваль во Франции. Также он заявил, что Джоли хочет получить выгоду из поместья, в которое не вложила ни капли труда. Только вот судью эти доводы не убедили.

Издание People сообщает, что суд Люксембурга не просто отклонил иск Питта, но и позволил Джоли свободно продавать свои акции винодельни и поместья.

Отметим, что общий бизнес бывших влюбленных разделен между ними поровну и оценивается в 164 миллиона долларов. Брэд явно был намерен выкупить часть акций своей экс-жены, однако она планирует продать их не ему, а «третьему лицу».

Нужно сделать акцент и на том, что Шато Мираваль имеет не только материальную, но и сентиментальную ценность для пары. Именно там в 2014 году Анджелина Джоли и Брэд Питт связали себя узами брака, не подозревая о том, что уже через несколько лет живописное место во Франции станет болезненной точкой их бракоразводного процесса.

К тому же Брэд Питт определенно пытался задеть свою бывшую жену, когда привез в поместье новую пассию — модель Николь Потуральски. Возможно, именно это послужило причиной того, что Джоли захотела избавиться от их общего бизнеса и особняка.

Брэд Питт снова проиграл в суде своей бывшей супруге Анджелине Джоли — фото №3

Если вопрос с разделом общего имущества уже почти решен, то вот с опекой над детьми бывшей паре еще придется повозиться. Ранее Джоли одержала победу над Питтом, отстранив частного судью Джона Одеркика, который принимал сторону актера в деле об опеке над детьми: она намерена полностью избавить экс-супруга права видеться с детьми.