Большинство американцев хотят видеть больше дипломатии и меньше своих войск за рубежом

Согласно социологическому опросу, проведенному внепартийным фондом Eurasia Group Foundation с 27 августа по 1 сентября, большинство американцев хотели бы видеть во внешней политике США больше дипломатических усилий и меньше военного участия за границами страны. Результаты опроса оказались в распоряжении агентства «Рейтер» во вторник.

Согласно исследованию, 58,3% его участников считают, что Соединенные Штаты должны активнее участвовать в переговорах по таким вопросам, как изменение климата, защита прав человека и миграция. При этом 21,6% полагают, что США следует меньше взаимодействовать с другими странами, 20,1% не придерживаются определенной точки зрения по этому вопросу.

Из 2168 респондентов 42,3% считают, что Соединенным Штатам следует уменьшить количество своих войск в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, сократить свои обязательства по защите других стран и постепенно переложить ответственность за региональную безопасность на своих союзников.

Согласно результатам опроса, 32,2% респондентов считают, что США должны либо сохранить, либо увеличить свое военное присутствие за рубежом.

Старший научный сотрудник фонда Eurasia Group Марк Ханна говорит, что число американцев, которые считают, что Соединенные Штаты должны больше заботиться о построении демократии внутри страны, чем за рубежом, за последние два года существенно возросло, заявив, что это может отражать результаты опроса, проведенного уже после того, как американские войска покинули Афганистан.

«Мы собрали наши данные в тот период, когда США провели эвакуацию из Афганистана, и неудачи в [создании афганской] нации и продвижении демократии с помощью военных средств оказались впечатляющими и довольно серьезными, — добавил он, — Это может объяснить… желание продвигать демократию у себя дома».

Опрос также показал, что:

— 40,3% респондентов хотели бы сохранить текущие военные расходы США, в то время как 38,6% хотят их сократить, а 16,4% — увеличить;

— 62,6% поддерживают возобновление ядерных переговоров с Ираном и стремятся к заключению соглашению, которое предотвратит разработку Тегераном ядерного оружия, в то время как 37,4% выступают против любых переговоров и поддерживают давление на Иран с помощью экономических санкций;

— 42,2% считают, что американские военные должны защищать Тайвань, если остров подвергнется нападению со стороны Китая, 16,2% считают, что вступаться за Тайвань не следует, а 41,6% не придерживаются определенной точки зрения по этому вопросу.