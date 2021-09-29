«Бла-бла-бла»: Грета Тунберг назвала «пустой болтовней» обещания мировых лидеров

Обещания мировых лидеров принять меры по предотвращению климатических изменений — всего лишь «бла-бла-бла». Об этом заявила знаменитая эко-активистка Грета Тунберг, выступая на молодежном экологическом саммите Youth4Climate в Италии.

«Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Углеродная нейтральность к 2050 году. Бла-бла-бла… Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию», — заявила Тунберг.

Она добавила, что «надежды и амбиции тонут в пустых обещаниях» мировых лидеров. По ее мнению, политика в отношении проблем климата является преднамеренным бездействием и предательством будущих поколений.

Отметим, в последнее время мировые лидеры регулярно обсуждают планы достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, а также планы по строительству зеленой экономики.