Американець місяць прожив в аеропорту «Бориспіль»

Чоловік розповів, що місяць тому, коли він приїхав до Києва, – його пограбували, але при ньому залишилися документи.

В аеропорту «Бориспіль» впродовж місяця мешкає 54-річний громадянин США. Про це повідомляє «Дивогляд» із посиланням на ТСН.

Іноземний турист на ім’я Нейдер Доган – інвалід. Він має хворе серце і страждає від ожиріння. На сьогоднішній день його вага становить 180 кг, тож є також ще й проблеми з пересуванням.

Чоловік розповів, що місяць тому, коли він приїхав до Києва – його пограбували і забрали близько $9 тис. На щастя, з ним залишилися документи, тож він може перетнути кордон і повернутися додому. Головна проблема – брак коштів.

Увесь цей час Нейдер Доган спить на стільцях у залі очікування, миється під краном у туалеті, а харчується лише тим, чим його пригощають інші туристи.

Нейдер щомісяця отримує інвалідну пенсію, розмір якої становить $700. Найближчу мають виплатити 1 жовтня, але, незважаючи на це, повертатися додому він не квапиться.

У планах чоловіка відвідати ще кілька країн. Зокрема, Польщу та Чехію.