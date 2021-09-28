Республиканцы в Сенате блокируют финансирование работы правительства США Эминем удивил названием для новой закусочной » Знаменитого рэпера R. Kelly признали виновным в торговле людьми В США прокуратура признала американского певца R. Kelly виновным в торговле людьми, а также в сексуальных домогательствах к женщинам и детям. «Присяжные признали R. Kelly виновным по всем пунктам обвинения», — сообщается в Twitter-аккаунте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. На сайте Минюста США отмечается, что певца обвиняли в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребёнка. Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов. По словам адвоката R. Kelly, решение будет обжаловано.