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Знаменитого рэпера R. Kelly признали виновным в торговле людьми

В США прокуратура признала американского певца R. Kelly виновным в торговле людьми, а также в сексуальных домогательствах к женщинам и детям.
Певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми

«Присяжные признали R. Kelly виновным по всем пунктам обвинения», — сообщается в Twitter-аккаунте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

На сайте Минюста США отмечается, что певца обвиняли в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребёнка.

Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов.

По словам адвоката R. Kelly, решение будет обжаловано.

28 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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