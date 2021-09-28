Знаменитого рэпера R. Kelly признали виновным в торговле людьми

В США прокуратура признала американского певца R. Kelly виновным в торговле людьми, а также в сексуальных домогательствах к женщинам и детям.
«Присяжные признали R. Kelly виновным по всем пунктам обвинения», — сообщается в Twitter-аккаунте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.
На сайте Минюста США отмечается, что певца обвиняли в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребёнка.
Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов.
По словам адвоката R. Kelly, решение будет обжаловано.
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