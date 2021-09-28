Виды автомобильных ковриков и их особенности

В ходе эксплуатации автомобиля периодически возникает необходимость в замене ковриков. Они стираются со временем, поэтому их нужно менять. Тут у водителя возникает несколько вариантов аксессуаров из разного материала. Какому же из них отдать предпочтение?

Функции идеальных автоковриков

Для начала стоит разобраться с тем, какие функции должен выполнять этот аксессуар. Он должен:

защищать обивку авто от грязи, пыли, воды;

длительное время не стираться;

не быть скользким;

быть удобным в уборке;

быть стойким к перепаду температур и т. д.

Современный рынок предлагает массу вариантов таких изделий. Они могут быть изготовленными из резины, полиуретана, ворса, текстиля и других материалов.

Наиболее популярны виды автоковриков и их преимущества

Самый доступный вариант – резина. Такие изделия выпускаются в виде ёмкостей, которые хорошо защищают обивку авто от влаги и других воздействий. Но резина может неприятно пахнуть на жаре и терять эластичность на морозе.

Похожую внешность имеют модели из полиуретана, но они лучше в вопросе противостояния температуре. Свойства сохраняются даже в жару и холод. Кроме того, можно выбрать один из нескольких цветов, а не только чёрный.

Текстильные коврики – отличный вариант для лета, но хуже переносят влагу. Если не чистить и сушить такие изделия, то внутри салона появится неприятный запах.

Крайне популярны в последнее время 3D-коврики. Они состоят из нескольких материалов, и обеспечивают надежную защиту от шума, воды, вибрации. В конструкции предусмотрено уплотнение под пятку водителя. Такие автоковрики хорошо впитывают влагу, что позволяет использовать их в осенне-зимний период. На полное высыхание изделия уходит около получаса, а уборка возможна с помощью щётки или пылесоса.

Из современных изделий стоит также выделить ЭВА-коврики из вспененного каучука. Они имеют ячеистую структуру, что позволяет задерживать пыль, грязь, влагу. Промыть такое изделие также не составит труда: для этого не нужно ни специальное оборудование, ни моющие средства.