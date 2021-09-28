НАТО усиливает патрулирование на границе Косово и Сербии Марии Колесниковой присудили правозащитную премию в Совете Европы » В России в приказном порядке на все смартфоны будут устанавливать «Яндекс» О том, что правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 2022 года, говорится в соответствующем распоряжении. Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов». Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис. Минцифры РФ В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер», Kaspersky Internet Security и пакет программ «МойОфис Стандартный» в 2022 году будут обязательны для предустановки на всех ПК, которые продаются в России.