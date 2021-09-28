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В России в приказном порядке на все смартфоны будут устанавливать «Яндекс»

О том, что правительство России утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 2022 года, говорится в соответствующем распоряжении.

Согласно документу, поисковая система должна использоваться «без дополнительных настроек (по умолчанию)». В Минцифры заявили, что предустановка «Яндекса» в качестве поисковой системы позволит «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов».

Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис.

Минцифры РФ

В распоряжении также сказано, что «Яндекс.Браузер», Kaspersky Internet Security и пакет программ «МойОфис Стандартный» в 2022 году будут обязательны для предустановки на всех ПК, которые продаются в России.

28 сентября, 2021 | Category: Новости, Россия
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