В Англії учасники фестивалю розпивали пиво на могилах церковного кладовища (церква була не проти)

Про це повідомляє The Times.

Пивний фестиваль «Сент-Мері-Нортон» щороку відбувається в Стоктон-на-Тісі на території церкви імені Діви-Марії, зведеної близько 1020 року. Гроші, сплачені учасниками заходу, передають на реконструкцію будівлі.

Фестиваль є популярною місцевою подією, але у 2020 році був скасований через епідемію коронавірусу. Але цьогорічний захід викликав шквал критики прихожан і місцевих жителів після фото, на яких учасники користувалися могильними плитами як підставками для пива чи сиділи на могилах.

У місцевій Facebook-групі назвали ганебною поведінку не лише відвідувачів пивного фестивалю, а й управителів церкви — «за те, що вони дозволили такому статися». «Кладовища — це місця, де люди віддають шану і згадують своїх близьких, а не пивні сади», — йдеться в одному з дописів.

Частина дописувачів, однак, закликала інших не ставитися так серйозно до цього. «Я певен, що люди [поховані на кладовищі] були б раді тому, що є частиною святкування і щасливої миті. Прошу, насолоджуймося життям», — написав один із них.