В Англії учасники фестивалю розпивали пиво на могилах церковного кладовища (церква була не проти) Учасники пивного фестивалю «Сент-Мері-Нортон» розпивають пиво на могильній плиті, Стоктон-на-Тіс, Англія, вересень 2021 року Фото: Facebook / Norton and Billingham Info У містечку Стоктон-на-Тіс англійського графства Дарем 26 вересня завершився чотириденний пивний фестиваль, який організували місцева церква й пивоварня. Жителів містечка обурили фото, на яких учасники фестивалю розпивали пиво на могилах поховання на території церкви. Про це повідомляє The Times. Пивний фестиваль «Сент-Мері-Нортон» щороку відбувається в Стоктон-на-Тісі на території церкви імені Діви-Марії, зведеної близько 1020 року. Гроші, сплачені учасниками заходу, передають на реконструкцію будівлі. Фестиваль є популярною місцевою подією, але у 2020 році був скасований через епідемію коронавірусу. Але цьогорічний захід викликав шквал критики прихожан і місцевих жителів після фото, на яких учасники користувалися могильними плитами як підставками для пива чи сиділи на могилах. У місцевій Facebook-групі назвали ганебною поведінку не лише відвідувачів пивного фестивалю, а й управителів церкви — «за те, що вони дозволили такому статися». «Кладовища — це місця, де люди віддають шану і згадують своїх близьких, а не пивні сади», — йдеться в одному з дописів. Частина дописувачів, однак, закликала інших не ставитися так серйозно до цього. «Я певен, що люди [поховані на кладовищі] були б раді тому, що є частиною святкування і щасливої миті. Прошу, насолоджуймося життям», — написав один із них. Фото:Facebook / Norton and Billingham Info Настоятель церкви Мартін Андерсон заявив, що шкодує через поширені фото людей, які розпивають пиво серед могил, і «попросив вибачення в тих, кого вони могли зачепити». «Назагал, відвідувачі фестивалю з повагою ставилися до місця, а серед них відчувався дух спільноти й оптимізму. Але, як і в інших сферах життя, інколи є невелика група людей, які не бачать і не роблять речі так, як інші», — цитує Андерсона The Times. Девід Додд, менеджер співорганізатора фестивалю — пивоварні «Три брати», у коментарі CNN заявив, що пиво до могил не підносили, а учасникам не казали, що його можна там розпивати. Додд пообіцяв на майбутніх фестивалях обгородити поховання, щоб люди туди не йшли, і встановити відповідні попереджувальні знаки. На фестивалі «Сент-Мері-Нортон», як свідчила інформація організаторів, подавали 35 сортів пива й 17 — сидру. Вхід коштував три фунти стерлінгів, а напої — ще три-чотири за кухоль. Зібрані кошти (до 7000 фунтів стерлінгів) підуть на відновлення циферблату годинника церкви й заміни маятника.