Уилл Смит мечтал иметь гарем, когда был женат

Уилл Смит мечтал иметь гарем, когда был женат — его супруга в то время была «несколько холодна». Это была Холли Берри.

Причем других женщин могло быть почти два десятка, если бы от своих похабных фантазий Уилл Смит все-таки перешел к делу.

Изначально завести себе гарем Смит захотел еще в детстве, но по понятным причинам реализовать задуманное у него не получилось. Шли годы, детская «мечта» обретала новые краски — в гареме обязательно должно было быть 20 девушек, среди которых Уилл Смит хотел видеть звездных артисток.

«Сама идея путешествовать с 20 женщинами, чтобы любить их и заботиться о них, казалась мне прекрасной. В мой гарем вошла бы Холли Берри и балерина Мисти Коупленд. Я хотел предложить им это, но потом понял, что для меня это не главное в жизни», — передает слова Смита издание GQ.

Уилл Смит в итоге обсуждал со своим интимным коучем этот «бродячий гарем» в качестве психологического упражнения — это помогло актеру избавиться от негативных эмоций, накопленных в молодые годы.