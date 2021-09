Шон Бин и Никола Уокер сыграют главные роли в драме «Брак» Old-Coins, Blockchain Technology and The Graph (GRT) Coin » Том Круз расстался с партнершей по фильму Миссия невыполнима Этвелл — первое серьезное увлечение Круза, о котором стало известно прессе после его развода с Кэти Холмс в 2012 году. 59-летний голливудский актер Том Круз разорвал отношения с 39-летней актрисой Хейли Этвелл, с которой они вместе работают над седьмой частью фильма Миссия невыполнима. Об этом сообщает The Sun. Звезды расстались после года свиданий. По словам источника, Круз и Этвелл решили сохранить дружеские отношения. «Это был очень напряженный период совместных съемок. Они действительно хорошо ладили, но по мере того, как последний фильм подходил к концу, они решили вернуться к дружбе. Их график съемок очень плотный, и у Тома есть ряд других обязательств. Но они по-прежнему счастливы работать вместе. Обидно, но они по-прежнему хорошо ладят», — рассказал инсайдер. Съемки Миссия невыполнима 7 близятся к завершению. Этвелл — первое серьезное увлечение Круза, о котором стало известно после его развода с Кэти Холмс в 2012 году. В июле этого года знаменитости вместе посетили женский финал Уимблдона в Лондоне.