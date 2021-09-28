США запретят въезд иностранцам, привитым «Спутником V»

С ноября в США нельзя будет въехать иностранцам, вакцинированным препаратом, не одобренным Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями, сообщает The Washington Post со ссылкой на новые правила въезда. Под них попадают те, кто вакцинирован российским «Спутником V».

Новые правила требуют, чтобы иностранцы были вакцинированы препаратами, одобренными для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США либо Всемирной организацией здравоохранения.

«Спутник V» пока не получил разрешения от ВОЗ. Процесс одобрения российской вакцины приостановлен из-за того, что время инспекции одной из фабрик, связанных с производством вакцины, «не было обнаружено», что она соответствует «надлежащим практикам производства».

В число вакцин, одобренных американским регулятором и ВОЗ, входят Pfizer/BioNTech, Moderna, а также китайские Sinopharm и Sinovac.

В Российском фонде прямых инвестиций Washington Post сообщили, что «Спутник V» одобрен в 70 странах, где проживает более 4 миллиардов человек, «или более половины населения мира». В РФПИ также отметили, что эффективность и безопасность препарата подтвердилась «как во время клинических испытаний, так и в ходе реального использования в ряде стран».

«Мы выступаем против попыток политизировать глобальную борьбу с COVID-19 и дискриминировать эффективные вакцины ради краткосрочной политической или экономической выгоды», ― говорится в заявлении РФПИ.

Профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг, отслеживающая состояние здоровья населения в России, назвала новые правила въезда в США большой проблемой для путешественников из России и других стран, привившихся «Спутником V».