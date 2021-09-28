США испытали гиперзвуковую ракету

Военные США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия. Подробности сообщило Управление перспективных исследовательских проектов при Пентагоне (DARPA).

По его данным, ракета была запущена с самолета. Через несколько секунд после сброса у нее запустился прямоточный воздушно-реактивный двигатель. В полете скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

Испытания проводились совместно с ВВС США. Разработкой ракеты занималась корпорация Raytheon Technologies. Она получила двигатели Northrop Grummann, работающие на смеси углеродного топлива и воздуха.

Испытания прошли еще на прошлой неделе и были признаны успешными. Их цель, как указано в сообщении управления, — подтвердить работоспособность конструкции и выбор технологий производства.