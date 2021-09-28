 
«  
  »

Шон Бин и Никола Уокер сыграют главные роли в драме «Брак»

Шон Бин и Никола Уокер сыграют главные роли в драме "Брак"

Шон Бин («Игра престолов») и Никола Уокер («Призраки») сыграют главные роли в драме «Брак» (Marriage) от лауреата премии BAFTA Стефана Голашевски («Он и она»).

Фильм будет состоять из четырех серий и выйдет на телеканале BBC One.

Картина расскажет о супружеской паре Йене (Бин) и Эмме (Уокер), которые обсуждают взлеты и падения в своем 30-летнем браке. Драма исследует все проблемы и радости, с которыми сталкиваются люди в длительных интимных отношениях.

Даты выхода нового проекта пока нет.

28 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  