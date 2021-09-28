Шон Бин и Никола Уокер сыграют главные роли в драме «Брак»

Шон Бин («Игра престолов») и Никола Уокер («Призраки») сыграют главные роли в драме «Брак» (Marriage) от лауреата премии BAFTA Стефана Голашевски («Он и она»).
Фильм будет состоять из четырех серий и выйдет на телеканале BBC One.
Картина расскажет о супружеской паре Йене (Бин) и Эмме (Уокер), которые обсуждают взлеты и падения в своем 30-летнем браке. Драма исследует все проблемы и радости, с которыми сталкиваются люди в длительных интимных отношениях.
Даты выхода нового проекта пока нет.
Leave a Reply