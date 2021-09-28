Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге свободы интернета

Россия вошла в топ-15 стран мира по уровню репрессий в отношении интернета, следует из ежегодного исследования американской неправительственной организации Freedom House.В мировом рейтинге интернет-свобод Freedom on the Net 2021 Россия заняла 50-е место из 63 возможных, пропустив вперед даже ряд африканских стран.

С 30 баллами из максимальных 100, Россия попала в группу из двух десятков государств, где интернет не признан даже «частично свободным». Это, в частности, Руанда, Судан, Белоруссия, Узбекистан, Венесуэла, Эфиопия, Саудовская Аравия, а также ежегодные антилидеры рейтинга свобод — Иран и Китай.

«Российское правительство построило целый лабиринт из норм и правил, которые должны соблюдать иностранные компании», — пишут авторы исследования.

В январе 2021 года был принят закон, позволяющий штрафовать зарубежные платформы за отказ удалять контент по требованию властей. А в феврале появился еще один закон, требующий от них самостоятельно выявлять и удалять противоправную информацию, координируя свои действия с Роскомнадзором.

«Напряжение в отношениях России с иностранными платформами достигло точки кипения в марте, когда РКН начал замедлять трафик Twitter из-за того, что компания не выполнила приказы об удалении информации, связанной с протестами и арестом лидера оппозиции Алексея Навального», — говорится в исследовании.

Резкое усиление цензуры в российском интернете началось после аннексии Крыма и развала отношений с Западом. Так, в рейтинге-2014 Россия набрала 46 баллов из 100 (на 16 больше, чем сейчас) и относилась к группе стран, где интернет «частично свободен».

Сейчас же, по мнению Freedom House, в России выполняются 7 из 9 условий несвободы интернета: блокируются соцсети и средства коммуникации; блокируется политический, социальный и религиозный контент; проправительственные комментаторы (боты) манипулируют онлайн-дискуссиями; принимаются законы, усиливающие цензуру; блоггеры подвергаются арестам и физическому насилию; на критиков правительства осуществляются технологические атаки.

Антимонопольные расследования против IT-гигантов, которые проводятся во всем мире, «в авторитарных режимах используются для политических интересов руководства и в целях усиления контроля за информационным пространством и доступом к чувствительным данным», отмечает Freedom House.

В качестве примера в исследовании приводится дело ФАС против Google, возбужденное в апреле 2021 года. Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке видео-хостинга после того, как ряд российских госмедиа пожаловались на ограничения, наложенные YouTube.

Лидером по уровню свободы интернета в рейтинге Freedom House стала Исландия. Далее следуют Эстония, Канада, Коста-Рика, Тайвань и Германия.