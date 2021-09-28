Республиканцы в Сенате блокируют финансирование работы правительства США

Республиканцы в верхней палате Конгресса заблокировали законопроект, направленный на финансирование деятельности правительства США, финансовую помощь штатам, пострадавшим от ураганов, а также увеличение потолка государственного долга.

Первый крайний срок наступает в полночь четверга, когда Конгресс должен принять меры по финансированию работы правительства или некоторых федеральных агентств. До середины октября законодатели должны поднять потолок государственного долга, иначе США могут столкнуться с первым в истории дефолтом, что может потенциально дестабилизировать мировые рынки.

За несколько часов до голосования за законопроект, который уже был принят нижней палатой Конгресса, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что республиканцы не желают голосовать за любые меры, направленные на увеличение потолка госдолга, поскольку повышение лимита заимствования позволит президенту Байдену и демократам потратить триллионы долларов на программы, которые они не поддерживают.

«Мы поддержим резолюцию, без дополнений, которая предотвратит приостановку работы правительства, – заявил Митч Макконнелл. – Мы не отдадим голоса за повышение лимита госдолга».

Демократы опровергли эту аргументацию, указав, что долги страны возникли еще до нынешних дебатов. Демократы также подчеркнули, что работали с республиканцами при президенте Трампе, чтобы поднять потолок долга, даже когда он проводил политику, которую они не поддерживали, включая строительство стены на границе США и Мексики.