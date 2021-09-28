Прозрачные «голые» платья — главный хит Голливуда 2021

Совершенно прозрачные «обнаженные» платья — стали «хитом красной дорожки» различных мероприятий. Знаменитости выставляют напоказ свои тела, при этом утверждая, что «голые» платья — символ «освобождения после изоляции из-за Covid». Платья из самых разных тканей, но имеют одну общую черту: они открывают тело и, более чем скромное, нижнее белье.

Глядя на знаменитостей: Меган Фокс, Кендалл Дженнер и Зои Кравиц, «голыми» платьями заинтересовались модницы разного уровня достатка. Такие бренды, как Missguided, Zara и Rare London, тут же выпустили собственные «голые» платья на любой вкус. Стилист Рошель Уайт объяснила, что всплеск популярности связан с тем, что знатоки стиля хотят воспользоваться своей свободой после изоляции, показав немного больше тела после 18 месяцев в домашней одежде.

В этом году знаменитости как никогда активно придерживаются тенденции обнаженных платьев.

Кендалл Дженнер, которая носила похожие платья в прошлом, пошла ва-банк на Met Gala в этом году



Меган Фокс, 35 лет, лидирует на VMA



Зои Кравиц на Met Gala этого года



Исса Рэй



«Голые платья» появились давно

19-летняя Кейт Мосс в 1993 году надела собственное «голое» платье с черным нижним бельем



Но пик популярности пришелся на 2021 год.

Charli XCX выбрала короткую черную версию платья с темным кружевным нижним бельем, на VMA 12 сентября



Певица Сиара на VMA



Певица Сиара надела элегантное прозрачное кружевное платье, а ее нижнее белье просматривалось на VMA, на фото.

Модель Хейли Бибер на VMA



На VMA модель Хейли Бибер продемонстрировала прозрачное платье с высоким воротом, которое показывало подходящее белое нижнее белье под ним.