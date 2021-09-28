Предположительно участник белорусского сопротивления в перестрелке застрелил сотрудника КГБ

В Минске во время рейда по квартирам был смертельно ранен сотрудник КГБ. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жильца квартиры, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе сообщается, что силовики проводили «отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир, как сообщает КГБ, по ним выстрелил находящийся там мужчина, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

«Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался», – сообщает КГБ.

Провластные СМИ опубликовали видео рейда квартиры, в которой произошло происшествие, но оно вызывает много вопросов. Например, оно снято с двух камер и съемка синхронизирована, а также не видно тела застреленного жильца квартиры.

Внимание, видео предположительно содержит сцену убийства:

Что известно об Андрее Зельцере

«Еврорадио» сообщает, что в квартире находился Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения).

По информации источника Настоящего Времени, у которого есть доступ к паспортным данным граждан Беларуси, Андрей Зельцер женат, его супруга зарегистрирована по адресу ул. Якубовского д.29 в Минске. Сам он зарегистрирован в Первомайском районе столицы.

У Зельцера есть сын, согласно данным источника НВ, он родился в 2012 году.

В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске.

Известно также, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по триатлону в Минске. На сайте мероприятия есть его фото.

У Андрея Зельцера есть страница ВКонтакте, последний раз он заходил туда сегодня в 10.56 по минскому времени. В его телеграме последний визит – около 21.00 по минскому времени.

Андрей Зельцер состоял в телеграм-чате «Координация помощи в Жодино», но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам.