НАТО усиливает патрулирование на границе Косово и Сербии

Силы НАТО в понедельник активизировали патрулирование в Косово возле пограничных переходов, которые были заблокированы местными сербами, возмущенными запретом на въезд автомобилей с сербскими номерными знаками на фоне нарастающей конфронтации.

На видео с места событий видно, как бронетранспортеры НАТО движутся рядом с заграждениями из грузовиков и других транспортных средств на границе Косово и Сербии, и слышно, как мимо пролетают сербские правительственные самолеты.

Сербы из северных районов Косово заблокировали две основные дороги после того, как в прошлый понедельник запрет вступил в силу на въезд автомобилей с сербскими номерами, что обострило напряженность между двумя странами и породило призывы к смягчению обстановки со стороны НАТО и Европейского союза.

В соответствии с запретом все водители из Сербии теперь должны использовать распечатанные свидетельства о регистрации, действительные в течение 60 дней.

Правительство Косово заявляет, что это решение является ответом на меры, действующие в Сербии в отношении водителей из Косово с 2008 года, когда страна провозгласила независимость от Сербии. Сербия не признает независимость Косово и, следовательно, ее право проводить официальные процедуры, такие как регистрация автомобилей.

Конфронтация уже переросла в насилие: по словам полиции, в субботу были совершены нападения на два здания Министерства внутренних дел на севере Косово, включая пункт регистрации автомобилей.

Сербия также начала военные учения возле границы и запускает над пограничным переходом военные самолеты.

Косовская миссия НАТО, насчитывающая 5000 военнослужащих, заявила в понедельник, что «увеличила количество и продолжительность обычных патрулей по всему Косово, в том числе в северной части Косово».

Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году после бомбардировки НАТО.

Косово провозгласило независимость в 2008 году при поддержке США, Великобритании и большинства стран-членов ЕС, но его вступление в ООН заблокировано Россией, которая является традиционным союзником Сербии.

В 2013 году Белград и Приштина обязались начать диалог под эгидой ЕС для решения оставшихся вопросов, но большого прогресса достичь пока не удалось.