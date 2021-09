Медики предложили пересмотреть рекомендации по оптимальному пребыванию на солнце

Английские и датские ученые в эксперименте на добровольцах показали, что текущие рекомендации по оптимальному для выработки витамина D пребыванию на солнце могут быть неверными, но пока непонятно, в большую или меньшую сторону. Медики посмотрели концентрацию витамина D в крови участников исследования после облучения разными аппаратами. Оказалось, что облучение одинаковой интенсивности, но из разных источников, вызывает выработку разного количества витамина D. Исследование опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.