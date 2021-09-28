Медики предложили пересмотреть рекомендации по оптимальному пребыванию на солнце

Английские и датские ученые в эксперименте на добровольцах показали, что текущие рекомендации по оптимальному для выработки витамина D пребыванию на солнце могут быть неверными, но пока непонятно, в большую или меньшую сторону. Медики посмотрели концентрацию витамина D в крови участников исследования после облучения разными аппаратами. Оказалось, что облучение одинаковой интенсивности, но из разных источников, вызывает выработку разного количества витамина D. Исследование опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Солнечное излучение в большом количестве вызывает покраснение кожи. Для его оценки в медицине приняли единицу измерения SED (стандартная эритемная доза). Одна единица SED равна дозе в 100 джоулей на квадратный метр поверхности кожи. При этом для расчета индивидуальной реакции кожи на солнечное излучение используют MED (минимальная эритемная доза). У людей со светлой кожей (I/II фототип) MED составляет примерно три SED.

В работах, изучающих синтез витамина D в коже под действием ультрафиолетового излучения, чаще используют единицы SED, чтобы сделать результаты единообразными. В таких экспериментах ученые пытаются понять, как соблюсти баланс между выработкой витамина D и повреждением кожи. При этом в исследованиях применяют разные источники ультрафиолетового излучения (а не только солнце), полагая, что излучение одинаковой интенсивности одинаково сказывается на выработке витамина D. По таким работам обычно и строятся рекомендации по оптимальному пребыванию на солнце: обычно рекомендуют бывать на улице 15-30 минут между 11 и 15 часами дня.

Ученые из Англии и Дании во главе с Петером Филипсеном (Peter A. Philipsen) из Больницы университета Копенгагена решили проверить, совпадают ли показатели синтеза витамина D (25(OH)D 3 ) при одинаковой SED от разных ультрафиолетовых ламп. Они облучили все тело участников разными аппаратами: Arimed B (19 человек), UV6 (10 человек) и PUVA (11 человек). Всего провели 5 сеансов, и на каждом из них участники получили дозу в два SED. В начале исследования у каждого испытуемого взяли кровь, по которой определили уровень 25(OH)D 3 , а затем измеряли его концентрацию после каждого сеанса.

Разные виды ультрафиолетового излучения запускают разную выработку витамина D

Оказалось, что при облучении одинаковой дозой SED вырабатывается разное количество витамина D в зависимости от применяемого аппарата.

Исследователи считают, что SED нельзя использовать для предсказания синтеза витамина D, так как разные источники ультрафиолетового излучения по-разному воздействуют на его выработку. По мнению авторов работы, предыдущие рекомендации по оптимальному для синтеза витамина D пребыванию на солнце могут не соответствовать истине, а значит их надо пересмотреть после дополнительной проверки. В большую или в меньшую сторону – сказать пока нельзя, это покажут новые исследования.