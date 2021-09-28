McDonald’s начал продавать во Франции воду из-под крана за €2,30

Франция стала первой страной в мире, где McDonald’s ввел новый продукт в меню — стакан воды. Как сообщает Le Figaro, сеть решила отказаться от многолетнего сотрудничества с Danone, которая поставляла закусочной бутилированную воду марок Evian и Badoit. Теперь вода будет продаваться исключительно в картонных стаканчиках. Стакан объемом 250 мл обойдется посетителям в €1,70, а 400 мл — €2,30.

«Конец распространения пластиковых бутылок — мировая премьера для нашей компании. В среднем в ресторанах McDonald’s во Франции продавалось 75 млн бутылок. Это новое обязательство позволит избежать более 1000 тонн пластиковых отходов»,— говорилось в заявлении компании.

Однако, как выяснил телеканал France Info, теперь McDonald’s вместо того, чтобы закупать минеральную воду, просто наливает ее из-под крана и пропускает через фильтр несколько раз. Об этом рассказал менеджер одного из заведений сети, снятый на скрытую камеру корреспондентом.

И это обстоятельство уже вызвало недовольство властей, в частности заместителя мэра Парижа и главы водоснабжения города Дана Лера. Он отметил, что стоимость литра воды, поставляемой городской системой водоснабжения,— €0,003 за литр. McDonald’s же продает ту же воду, пусть и очищенную с помощью обычного фильтра, по цене €7 за литр. «Подсчеты не радуют»,— написал господин Лер.

В итоге борьба McDonald’s c пластиковой тарой может превратиться для компании в такой же PR-скандал, каким в свое время для ее партнера Coca-Cola стала попытка вывести на соседний, британский рынок, бутилированную воду Desani. Которая тоже оказалась обыкновенной водой из-под крана.