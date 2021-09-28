Марк Хэмилл вступился за любимые «Звездные войны»

Марк Хэмилл, сыгравший Любка Скайвокера вступился за любимые «Звездные войны». Точнее это три первых серии саги.

70-летний американский актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии «Звездные войны» Джорджа Лукаса, вступился за первые три части франшизы, которые критикуют фанаты.

Хэмилл отметил, что у «Скрытой угрозы», «Атаки клонов» и «Мести ситхов» на самом деле есть свой самобытный стиль, несмотря на то что ленты получились кардинально отличающимися от фильмов-предшественников.

«Я был впечатлен тем, что у приквелов была собственная индивидуальность», — рассказал Марк в беседе с порталом Indiewire.

По его мнению, первые три эпизода франшизы не заслуживают той критики, которую они получили. Актер уверен, что эти работы Лукаса стали более интеллектуальными, мрачными и менее коммерческими.

К слову, суммарно эти части киновселенной принесли студии почти 2,5 миллиарда долларов сборов.