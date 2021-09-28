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Марии Колесниковой присудили правозащитную премию в Совете Европы

Мария Колесникова

Совет Европы присудил члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которую осудили на 11 лет лишения свободы, премию имени Вацлава Гавела за выдающиеся действия в защите прав человека в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Президент ПАСЕ Рик Дамс отметил, что Колесникова продемонстрировала готовность пожертвовать собой и своей безопасностью в борьбе с режимом, который использует только силу и жестокость. Премию за правозащитную деятельность в размере 60 тысяч евро за Марию, которая находится в заключении с сентября 2020 года, получила ее сестра Татьяна Хомич.

«Эта награда — прямой сигнал для нас, белорусов: международное демократическое сообщество поддерживает нас, и мы находимся на правильном пути», — заявила она. Хомич добавила, что в будущем белорусские власти должны быть готовы ответить за все преступления.

6 сентября Колесникова и другой член Координационного совета Максим Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы дикаттором Лукашенко.

28 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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