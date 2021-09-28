Lego хорошо заработал на пандемии — продажи конструкторов колоссально выросли.

Чистая прибыль Lego выросла на 140 процентов до 6,3 миллиарда крон (990 миллионов долларов). Выручка компании увеличилась на 46 процентов, а продажи выросли на 36 процентов. Компания также открыла 60 новых фирменных магазинов, более 40 из которых находятся в Китае.

Ценные бумаги компании на торгах 27 сентября выросли в цене. Акции поднялись на 1,03 процента процента до 10,84 доллара. С начала года ценные бумаги компании выросли с 9,71 доллара на 11,6 процента.

«Во второй половине 2021 года мы ожидаем по-прежнему высокий спрос на нашу продукцию, — говорится в заявлении гендиректора Нильса Кристиансена. — В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что рост выручки стабилизируется до более устойчивого уровня, так как люди вернутся к моделям расходов до пандемии».

Семьи по всему миру увеличили расходы на потребительские товары, так как развлечения вне дома оказались недоступны. В 2020 году Lego уже фиксировала рекордные прибыли и продажи в разгар пандемии. Компания заявила, что в 2021 году ее производительность получила дополнительный толчок благодаря снятию ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь фабрики могут работать без перебоев, а большинство магазинов вновь открылись.