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Илон Маск опять обогнал Безоса и стал самым богатым человеком в мире

Американский бизнесмен Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, занял первую строчку рейтинга богатейших людей, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

Так, на закрытие биржевых торгов понедельника состояние Маска оценивалось в $203,4 млрд, показав рост за сутки на $3,8 млрд. При этом Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $200 млрд.

Безос с капиталом в $197,7 млрд занимает вторую позицию рейтинга, а тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно ($175,7 млрд).

 

28 сентября, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости, США
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