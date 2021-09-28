Генерал Милли настаивает на правомерности своих «тайных» бесед с китайским коллегой

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая во вторник в сенатском Комитете по вооруженным силам, высказался в защиту своих бесед с главой китайских вооруженных сил, заявив, что он стремился ослабить напряженность в отношениях с Пекином, а не «узурпировать власть».

«Я ни разу не пытался повлиять на процесс или изменить его, узурпировать власть или включить себя в цепочку командования», – сказал Милли законодателям.

Милли звонил генералу Ли Цзочэну 30 октября 2020 года и 8 января 2021 года – в конце президентского срока Дональда Трампа. По словам американского военачальника, он хотел заверить китайского коллегу, что Соединенные Штаты стабильны и не планируют нападать на Китай. Беседы состоялись после того, как разведка США сообщила, что в Пекине опасаются удара со стороны США.

После появления сообщений о том, что Милли дважды тайно звонил Ли Цзочэну, президент Джо Байден заявил, что полностью доверяет генералу.

Пресс-служба Милли опровергла сообщения о том, что беседы проводились тайно и без ведома гражданского руководства. Представитель генерала заверил, что разговоры Милли с представителями Китая «соответствовали его должностным обязанностям» и были нацелены на «поддержание стратегической стабильности».

Сообщения о беседах двух генералов появились в книге журналистов Боба Вудворда и Роберта Коста под названием «Угроза». После этого ряд конгрессменов-республиканцев призвали к отставке Милли.