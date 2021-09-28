Фантастическая стоимость газа в ЕС начала останавливать экономику Европы — многим предприятиям химической и пищевой промышленности убыточно закупать газ в данный момент. Ведь газ стал стоить впервые в истории более 1 доллара за кубометр.

Цена на газ на нидерландском хабе TTF рекордно взлетела, впервые в истории достигнув отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент публикации стоимость октябрьского фьючерса равнялась 83,42 евро за мегаватт-час, или 1022,58 доллара за тысячу кубометра. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил девять процентов.

На пике цена доходило до 1031 доллара за тысячу кубометров. Аналитики связывают рост цен на газ в Европе, продолжающийся с конца августа, с ажиотажным спросом, низким уровнем заполненности подземных хранилищ, а также с перебоями в поставках из России.