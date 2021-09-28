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Евросоюз продлит санкции против России за химоружие

Постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) на заседании комитета (COREPER) согласуют продление персональных санкций против России за распространение и использование химического оружия.

По информации агентства, решение согласуют 29 сентября. В повестке предстоящего заседания постпредов Евросоюза пункт о продлении санкций за применение химоружия указан как не требующий обсуждения, поэтому его согласуют автоматически.

После этого продление должны будут технически утвердить представители стран-членов объединения. «Пока нет точной информации, будет ли это утверждение оформлено на очном заседании или по письменной процедуре», — рассказал источник агентства.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального . В частности, под ограничения попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

28 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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