Эминем удивил названием для новой закусочной Ресторан музыканта откроется в следующую среду в Детройте, в районе, где вырос Эминем. Ассортимент будет состоять из блюд, основанных на пасте, в знак уважения к известному панчлайну в его хите 2002 года Lose Yourself. В песне, которая появилась впервые в качестве саундтрека для «8 мили», Эминем читает: His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. Переводится это как: «Его ладони вспотели, колени дрожат, руки словно ватные. / На его свитере блевотина из маминых спагетти». Именно «Мамины спагетти» — название для нового ресторана, сообщает NME. Помимо возможности заказать блюдо, в закусочной можно будет купить мерч TheTrailer. Как сообщает Detroit News, «Мамины спагетти» — коллаборация Эминема и ресторанной группы MetroDetroitUnionJoints, с которой раньше рэпер сотрудничал при создании рекламных роликов в 2017 и 2018 годах.