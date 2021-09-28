Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за интимом

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за интимом и причем прямо на улице посреди дня.

52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек любую свободную минуту стараются проводить вместе. У певицы и актера довольно напряженные рабочие графики, но они всегда находят время друг для друга. Возобновив свой роман после 17-летнего перерыва и несостоявшейся свадьбы, влюбленные словно наверстывают упущенное и не хотят расставаться ни на мгновение.

Вчера пару засняли вместе в Нью-Йорке, куда певица приехала, чтобы принять участие в концерте Global Citizen Live. Джен и Бен гуляли по улице и вели себя словно влюбленные подростки — обнимались и целовались, не обращая ни на кого внимания.

По словам инсайдера, Бен прилетел в Нью-Йорк только ради выступления Дженнифер, так как они стараются всегда поддерживать друг друга в ответственные моменты в работе.

Дженнифер и Бен расставались на несколько дней в начале недели. Вчера они встретились в Нью-Йорке. Бен хотел быть рядом с ней и присутствовал на мероприятии. Он наблюдал за ее выступлением. Они всегда поддерживают друг друга в карьере,

— отметил он.

При этом сам Аффлек сейчас занят на съемках нового фильма в Остине, однако взял перерыв, чтобы увидеться с детьми в Лос-Анджелесе и с возлюбленной в Нью-Йорке.