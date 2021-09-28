Дочь Мадонны осудили за глупую выходку на красной дорожке

25-летняя девушка засветила миниатюрные татуировки, а также похвасталась ярким макияжем и стильным платьем металлического оттенка. При этом глубокое декольте Лурдес Леон дополнили вырезы под грудью.

Только вот поведение дочери Мадонны не отличалось скромностью — Лурдес корчила гримасы, позируя для фото, а также выставляла на всеобщее обозрение небритые подмышки, прямо как на Met Gala 2021, пишет Mirror. Модель Лера Кондра в комментарии для PopCornNews оценила действия девушки.

«Сложно быть дочерью самой Мадонны, когда тебя так или иначе всю жизнь будут сравнивать с ней. Впрочем, сама Мадонна обожала эпатировать публику, возможно она [Лурдес Леон] просто хотела такого же эффекта, но получилось обратное, поэтому пока, пожалуй, стоит вести себя скромнее», — заявила модель.

По мнению Кондры, звездным детям приходится несладко, ведь они пытаются «переплюнуть» собственных родителей, лишь бы только заслужить уважение в обществе.