Девушка-подросток сорвала тысячи научных исследований одним видеороликом в TikTok

Как сообщает Futurism, 23 июля выпускница средней школы Флориды Сара Франклин разместила в социальной сети TikTok видео, в котором рассказала о том, как можно заработать деньги за участие в опросах на таких сайтах, как Prolific.co.

Prolific – платформа с опросами для ученых и компаний, проводящих поведенческие исследования. Сайт позволяет пользователям регистрироваться и проходить опросы за небольшую плату.

В течение месяца видео Сары Франклин набрало 4,1 миллиона просмотров и заполнило платформу новыми участниками, большинство из которых были молодыми женщинами из ее демографической группы подписчиков.

По данным The Verge, 4600 исследований были прерваны внезапным притоком новых участников. Команда Prolific не учла, что даже при том, что число опрашиваемых значительно увеличилось, аудитория тиктокера-подростка не может быть репрезентативной для населения США в целом.

Данные компании показывают, что до 24 июля среди участников были примерно поровну как женщин, так и мужчин. Участники были из разных возрастных групп. Однако уже спустя несколько дней после того, как видео стало вирусным, ученые обнаружили, что 90% респондентов их опросов составляли женщины со средним возрастом 21 год.

К счастью, ситуация постепенно выравнивается. Искажение данных после появления видео медленно уменьшается, хотя количество женщин-участниц все еще остается более 60%.