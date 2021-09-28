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«Дают наркотики мигрантам, в том числе детям»: в Польше рассказали, как «работают» белорусские пограничники

Белорусские пограничники «дают наркотики мигрантам, которые пытаются нелегально попасть в ЕС из Белоруссии». Об этом заявил министр внутренних дел и координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский, передает Wprost.

Он рассказал, что у литовского Друскининкая задержали группу из 15 человек из Ирака, в том числе двоих детей в возрасте 6 лет и 1,5 года. Родители сообщили литовским пограничникам, что «не могут разбудить детей, так как один из белорусских пограничников, сопровождавший их до границы, дал им две таблетки, „чтобы дети не плакали“». Детей госпитализировали, и врачи обнаружили в их крови опасный наркотик, отметил министр, его цитирует «Гордон».

Каминьский добавил, что правительству следовало бы продлить режим чрезвычайной ситуации вдоль границы с Белоруссией на 60 дней из-за сложной ситуации с мигрантами.

28 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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