Датский художник взял деньги у музея и выставил пустые холсты

Датский художник взял деньги у музея и выставил пустые холсты

Датский художник Йенс Ханнинг взял у музея современного искусства KUNSTEN 534 тыс. датских крон (около $84 тыс.) и не стал возвращать, назвав это произведением искусства.

Господин Ханнинг взял деньги для того, чтобы воспроизвести в музее свою более раннюю работу, которая представляла собой две стеклянные рамки, наполненные банкнотами — датскими кронами и евро — и отражающие годовой доход соответственно в Дании и Австрии. Однако в итоге художник прислал в музей коробку с этой работой, в которой не хватало 534 тыс. крон. Сам господин Ханнинг заявил, что это и есть его работа, которую он переименовал в «Take the Money And Run» («Бери деньги и беги»). Руководство KUNSTEN считает, что господин Ханнинг должен вернуть эти деньги, и рассматривает возможность подачи заявления в полицию.