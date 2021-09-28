DARPA объявила итоги соревнований подземных роботов

DARPA

Организаторы соревнований роботов для подземной среды DARPA Subterranean Challenge провели финальный этап и объявили победителей. В реальном соревновании, проходившем в пещере и искусственных подземных сооружениях, победила команда CERBERUS, использовавшая четвероногого робота, а в виртуальном зачете первой стала Dynamo, выбравшая квадрокоптер. Запись финала опубликована на YouTube-канале DARPA.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) непосредственно разрабатывает и способствует разработке новых технологий, которые потенциально можно использовать в военных целях. Управление известно в том числе и своими технологическими конкурсами, самым успешным из которых стал Urban Challenge, в рамках которого разработчики создавали беспилотные автомобили. Этот конкурс дал огромный толчок отрасли, а многие из его участников затем основали компании и проекты, которые сегодня лидируют в этой области: Waymo, Zoox, Nuro и другие.

Цель Subterranean Challenge заключалась в разработке роботов и вообще разного рода систем для автономной навигации и создания карт подземных пространств, а также поиска в них объектов. Конкурс был разделен на две основные категории: реальную и виртуальную (участвовать можно было сразу в обеих). Сначала прошли три отдельных этапа. На первом роботы и дроны команд перемещались и выполняли задания в шахтном тоннеле. На втором этапе соревнования проходило в городских подземных сооружениях. А третий должен был проходить в пещере, но его провели лишь виртуально из-за пандемии. Наконец, в финале командам предстояло продемонстрировать свои разработки сразу в трех этих средах.

Команды оценивались по тому, как много объектов они обнаружили и как быстро они это сделали. Среди объектов были потерявшийся человек, рюкзак, источник газа и другие. Победителем в основной категории стала CERBERUS, в состав которой вошли инженеры из США, Швейцарии, Великобритании и Норвегии. Изначально команда планировала использовать связку из четвероногого робота и дрона, но в итоге остановилась лишь на четвероногом роботе ANYmal. Робот обнаружил 23 из 40 объектов. Команда CSIRO Data61 тоже нашла 23 объекта, но потратила на это больше времени, поэтому заняла второе место. Она использовала связку из гусеничного робота и расположенного на нем квадрокоптера. В результате CERBERUS получила два миллиона долларов, CSIRO Data61 достался один миллион, а MARBLE, занявшая третье место с 18 найденными объектами, выиграла 500 тысяч долларов.

В виртуальном соревновании победила испанская команда Dynamo, использовавшая квадрокоптер с лидаром. Она получила 223 балла и выиграла 750 тысяч долларов. Вторыми и третьими стали CTU-CRAS-NORLAB и Coordinated Robotics, они получили 500 и 250 тысяч соответственно. Примечательно, что команды могли участвовать в виртуальных и реальных соревнованиях, и четыре команды так и поступили, но ни одна из них не смогла занять призовое место в обеих категориях.

В 2018 году DARPA запустила соревнование по созданию микророботов и технологий, необходимых для их создания. Финальный этап должен пройти весной 2022 года.