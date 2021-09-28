Британию охватил топливный кризис: Заправки массово остались без бензина

В Великобритании разразился топливный кризис, охвативший тысячи АЗС по всей стране, на фоне нехватки водителей бензовозов и ажиотажных покупок потребителей, встающих в огромные очереди. Как сообщает Reuters , до 90% заправочных станций в крупных городах остались без топлива без топлива в понедельник, несмотря на заверения правительства об отсутствии дефицита и призывы не поддаваться панике.

По данным на пятницу, бензин отсутствовал всего на 1% из более 8 тысяч британских АЗС. При этом у BP — второго по объемам продавца топлива, — 20 станций были закрыты, на сотне не хватало по крайней мере одной марки бензина.

EG Group, владелец розничного бренда Asda, органичила продажи всех сортов топлива суммой 30 фунтов в одни руки, а это примерно треть бака на обычном автомобиле.

Эдмунд Кинг, президент автомобильной ассоциации AA, сказал Би-би-си, что влияние панических покупок должно быстро ослабнуть. Но этого не произошло. В воскресенье BP объявила о нехватке бензина уже на трети своих АЗС. Из 1,2 тысячи станций примерно на 400 не было ни одного сорта топлива.

Royal Dutch Shell тогда же сообщила, что с пятницы, 24 сентября, спрос на топливо в ее сети превышает нормальный, «что приводит к тому, что на некоторых АЗС не хватает некоторых сортов».

Спустя еще один день, в понедельник, Ассоциация розничных продавцов бензина (PRA), представляющая независимые АЗС, на долю которых сейчас приходится две трети британского рынка, сообщила, что по ее данным, в некоторых районах от 50% до 90% бензоколонок были пустыми.

По оценке Ассоциации автомобильных грузоперевозок, в Британии не хватает около 100 тысяч водителей-дальнобойщиков из-за ужесточения визовых правил после Brexit.

В субботу правительство объявило, что рассматривает возможность выдачи 5 тысяч временных виз иностранным водителям, чтобы справиться с кризисом.

Как сообщает The Guardian, британский премьер Борис Джонсон рассматривает возможность привлечения армия для снабжения страны бензином.

В рамках операции, которая получила название Operation Escalin, власти планируют задействовать сотни солдат, хотя ряд чиновников выступают против.

«Чем больше мы будем реагировать, тем сильнее мы подогреем ситуацию. Но если мы не будем реагировать, она просто будет продолжаться. Мы практически генерируем собственный кризис», — рассказал один из источников The Guardian.

По оценкам правительства, дефицит топлива может продолжаться около пяти дней или больше, если поведение потребителей не изменится.