Азино 777 — официальный игровой сайт Lego хорошо заработал на пандемии » Apple сутки по ошибке продавала в России iPhone 12 под видом iPhone 13 Apple официально признала, что из-за халатности сотрудников компании в первый день продаж нового iPhone 13 россияне получали iPhone 12. «От имени нашей компании я бы хотел принести официальные извинения всем нашим клиентам, которым из-за нелепого стечения обстоятельств были переданы iPhone предыдущей модели. Это стало следствием ошибки, которая была допущена одним из сотрудников нашего завода — он ввёл в программу неверные параметры, поэтому в коробках iPhone 13, которые предназначались для России, находили аппараты 12 серии. Мы просим всех, кто приобрёл телефон в первые дни официальных продаж, проверить, какая модель была вам продана. Для нужно выбрать в меню пункт «Об этом устройстве» и убедится, что у вас именно iPhone 13. Если же вам по ошибке вам был продан iPhone 12, то обратитесь на горячую линию Apple или в любой официальный сервисный центр. Мы сделаем всё возможное, чтобы оперативно заменить ваш телефон», — заявил глава пресс-службы Apple-Россия Алексей Голубев.