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Звезда «Стражей галактики» станет водопроводчиком из «Супер Марио»

Звезда "Стражей галактики" примерит образ Супер Марио водопроводчика
Звезда «Стражей галактики» станет водопроводчиком из «Супер Марио» — новая экранизация станет анимационной

Крис Прэтт озвучит главного героя Марио в анимационной экранизации суперпопулярной видеоигры.

Проект студий Illumination и Universal получил название «Супербратья Марио». Прэтт перевоплотится в непосредственно самого Марио, а его брат Луиджи заговорит голосом Чарли Дэя. Джек Блэк озвучит суперзлодея Боузера. А Аня Тейлор-Джой оживит принцессу Пич.

Создатели проекта обещают классное развлечение для всей аудитории, независимо от того, являетесь вы фанатом игры или нет. Релиз запланирован на декабрь 2022.

27 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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