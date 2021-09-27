В Корее скопировали нейронные связи мозга в чип, чтобы он думал как человек

В новом исследовании инженеры создали новый метод разработки нейроморфных чипов, которые имитируют работу мозга. Авторы работы предложили копировать нейронные связи мозга при помощи массива наноэлектродов. Получившаяся карта вставляется в модуль трехмерной сети твердотельной памяти.

С помощью нового метода авторы хотят создать микросхему памяти, которая будет работать так же эффективно, как и мозг, а именно: потреблять меньше энергии, легко обучаться, адаптироваться к окружающей среде и узнавать новое. Все это было прежде недоступно для вычислительных систем.

Чтобы собрать информацию о мозге, массив наноэлектродов подключили к большому числу нейронов и записали их электрические сигналы с высокой чувствительностью. На основе этих записей исследователи создали карту нейронных связей, на которой видно, где нейроны соединяются друг с другом, а также насколько сильна эта связь.

Далее эта информация перемещается в сеть энергонезависимой памяти — это может быть обычная флеш-память или память нового поколения RRAM.

В статье также объяснили, как быстро вставить карты нейронных связей в сеть электронной памяти. Сеть специально спроектированных энергонезависимых запоминающих элементов показывает карту нейронных связей, и она начинает работать с помощью зафиксированных межклеточных сигналов.